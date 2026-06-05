Bilecik'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

Bilecik'te, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle program düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra video gösterimi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Anıl Saygıner, etkinlikte yaptığı konuşmada, görevlerini büyük bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Ceza infaz kurumu personellerinin "tek yürek" halinde çalıştığını vurgulayan Saygıner, şunları kaydetti:

"Temel gayemiz, bize emanet edilen her bireyi insani değerleri merkeze alarak eğitmek, rehberlik etmek ve onları yeniden topluma kazandırmaktır. Sizler, sadece dört duvar arasında görev yapmıyor, sabrınızla, adaletinizle ve vicdanınızla yarının güvenli toplumunu inşa ediyorsunuz."

Meslekte 20 yılını tamamlamış 47 infaz koruma memuruna Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle devam eden organizasyon, fotoğraf çekimi ve açılan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ile diğer ilgililer katıldı.