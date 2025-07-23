Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Yaralılardan biri hastanede kurtarılamadı.

Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler yanlarındaki bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada Atakan Gargi ağır, F.K. ve S.Y. ise hafif yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atakan Gargi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları ve kaçtıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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