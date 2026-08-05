Bilecik'te su girişleri yasaklandı

Bilecik Valiliğince boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla nehir, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı ve sulama göletlerine girişin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, serinlemek, yüzmek, balık tutmak veya spor yapmak amacıyla nehir, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı ve sulama göletlerine girişin yasaklandığı kaydedildi.

Alınan karara uymayan 15 yaş ve üzerindeki kişilerin kendilerine, 15 yaşın altındaki çocukların ise velilerine cezai işlem uygulanacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak maksatlarla il sınırları içerisinden geçen akarsu, baraj, gölet, sulama göletleri sulama kanalı, drenaj kanalı, ya da taşkından koruma amacıyla inşa edilen suya girilmesi yasaklanmıştır. Boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlar tarafından bilgilendirici çalışmalar yapılacağı gibi jandarma, emniyet, belediye zabıtası, orman muhafaza memurları, özel güvenlik görevlileri ve ilgili kurum personeli tarafından nehir, baraj, gölet ve sulama kanallarında denetim ve devriye faaliyetleri artırılacak. Vatandaşlarımız, can güvenliklerini tehlikeye atmamak adına alınan kurallara uymaları, karara aykırı davrananlar hakkında idari işlem uygulanacaktır."

Kaynak: AA