Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Yeniköy köyünde iki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'te iki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniköy köyünde Şakir Duman'a ait bağ evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınında bulunan Habibe Tunç'a ait bağ evine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Bağ evlerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

