Bilecik'te, bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Selöz köyünde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bağ evi kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Merkez Selöz köyünde Turgut Çınar'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan