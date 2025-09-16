Bilecik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dereköy köyünde çıkan arazi yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyü Karadiken mevkiinde henüz sebebi belli olmayan yangın çıktı.

Devriyeden dönen Jandarma ekiplerince fark edilen yangın 112 Acile bildirildi. Orman ekipleri be Pazaryeri Belediyesine ait bir vidanjör yangın bölgesine sevk edildi.

Jandarmalar itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpü ve çalılarla yangına müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangın bölgesine gelen yangın ekipleri 1 saatlik bir çalışmanın ardından yana bölgeyi söndürdü.

Yangında 20 dekar alan yandı.

Jandarma yangının çıkış nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.