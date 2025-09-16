Haberler

Bilecik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri ilçesinde Dereköy köyü Karadiken mevkiinde çıkan arazi yangını, jandarma ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 dekar alan zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dereköy köyünde çıkan arazi yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyü Karadiken mevkiinde henüz sebebi belli olmayan yangın çıktı.

Devriyeden dönen Jandarma ekiplerince fark edilen yangın 112 Acile bildirildi. Orman ekipleri be Pazaryeri Belediyesine ait bir vidanjör yangın bölgesine sevk edildi.

Jandarmalar itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpü ve çalılarla yangına müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangın bölgesine gelen yangın ekipleri 1 saatlik bir çalışmanın ardından yana bölgeyi söndürdü.

Yangında 20 dekar alan yandı.

Jandarma yangının çıkış nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.