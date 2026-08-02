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Bilecik'te aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Bilecik'te aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Yeni Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın, sokakta bulunan köpeğe çarptığını gören çevredekiler, durumu Yenipazar Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından bölgeden alınan köpek, ilk müdahalenin ardından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Burada veteriner hekimler tarafından kırık ve iç travma ihtimaline karşı muayenesi yapıldı.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, köpeğin tedavine başlanıldığını belirterek, "Kırık ve iç organ hasarı ihtimaline karşı tetkikleri devam eden yaralı hayvanın genel sağlık durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Köpeğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Yenipazar Belediyesi ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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