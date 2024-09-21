Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Araç Devrildi: 4 Yaralı

Bilecik'te Araç Devrildi: 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap devrildi. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Osmaneli-Bilecik kara yolunda seyreden Furkan İ. idaresindeki 11 AD 034 plakalı pikap, zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı Gülümbe mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Sürücü Furkan İ. ile aynı araçta bulunan Yunus İ, Ayşe Y. ve Zeynep İ'nin yaralandığı kaza yerine durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ile diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler bilecik 3-sayfa Sağlık Güncel Kaza

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });