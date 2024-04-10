Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi
Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki apartmanın 5 katında bulunan dairenin penceresinden düşen Bayram Güçlü (22) ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.