Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk balkonda mahsur kaldı, polis memuru kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te, balkonda mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk, polis tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokağı'ndaki evlerinin balkonunun dışına çıkan E.E.Ö. (8) yan daireye geçmek istedi.

E.E.Ö, bu sırada balkonda mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldığı yerden polis memuru H.D. tarafından kurtarılan çocuk, tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA