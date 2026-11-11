Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk balkonda mahsur kaldı, polis memuru kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te evlerinin balkonunun dışına çıkan 8 yaşındaki çocuk, yan daireye geçmek isterken mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis memuru tarafından kurtarılan çocuk, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü; cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bilecik'te, balkonda mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk, polis tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokağı'ndaki evlerinin balkonunun dışına çıkan E.E.Ö. (8) yan daireye geçmek istedi.

E.E.Ö, bu sırada balkonda mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldığı yerden polis memuru H.D. tarafından kurtarılan çocuk, tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY lideri Hristodulidis'i karşılamadı

Dünyanın gözü Antalya'da! Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Kaymakama saldıran köpek barınaktan kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, köpek ısırdı

Kaymakama saldıran köpek kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, o ısırdı
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
Türkiye ile Avrupa arasında dijital imza dönemi için ilk adım! Bakanlık açıkladı

Avrupa ile Türkiye arasında yeni dönem! İlk adım atıldı
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha28

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı dahil 3 tutuklama
Esra Dermancıoğlu'ndan gün birinciliğine komik kutlama! Fotoğrafı güldürdü

Dizisi zirveye yerleşti! Ünlü oyuncu bu fotoğrafı paylaştı