Bilecik'te 5 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Tırdaki aramada, 5 bin100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, ayrıca fiber 6 akaryakıt tankerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan