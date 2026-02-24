23 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Bilecik'te, 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 17 farklı dosyadan toplamda kesinleşmiş 23 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan Y.G'yi (50) yakaladı.

Hükümlü, işleminin ardından cezaevine teslim edildi.