Haberler

23 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te, 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bilecik'te, 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 17 farklı dosyadan toplamda kesinleşmiş 23 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan Y.G'yi (50) yakaladı.

Hükümlü, işleminin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda