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Bilecik'te 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ç., jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı çalışmada, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçtan 21 yıl 1 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'nin (34) merkezde olduğunu tespit etti.

Bulunduğu adreste yakalanacağı sırada kaçan E.Ç, polis ekiplerinin de müdahalesiyle zor kullanılarak yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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