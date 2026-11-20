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Bilecik'te, 7 yıl 2 ay 20 gün ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA