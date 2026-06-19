Bilecik'te asayiş

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, Vezirhan beldesinde "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi (25) ve merkez Yeniköy köyünde de hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi (31) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gölpazarı ve Söğüt ilçesinde de ilçe jandarma trafik ekiplerinin yol kontrolünde alkollü araç kullanmaktan M.K'ya 50 bin lira ve A.K'ya da 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

M.K'nin 2 yıl ve A.K'nin de 6 ay ehliyetlerine el konuldu.