Bilecik'te uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.P., jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'nin Günyurdu köyünde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan S.P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan