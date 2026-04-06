Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" kınadı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirlere uygulamayı öngördüğü idam cezası yasasını kınadı ve insan haklarına saygı çağrısında bulundu.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, İsrail parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasına öngören yasal düzenlemeyi derin bir endişe ve üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Söz konusu düzenlemenin, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hak ve özgürlüklerini ihlal eden, uluslararası hukuk ve evrensel, adalet ilkeleriyle bağdaşmayan bir nitelik taşımaktadır. Belirli bir halkı hedef alan bu tür uygulamalar, hukukun üstünlüğü ilkesine zarar vermekte ve insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır. Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar değil, aynı zamanda evrensel değerleri savunan, insan haklarına saygıyı esas alan ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden yapılardır. Bu doğrultuda üniversitemiz, her türlü ayrımcılığa, hukuksuzluğa ve insan hakları ihlaline karşı duruşunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Uluslararası toplumu, insan hakları, adalet ve barış temelinde ortak bir tavır sergilemeye davet ediyor, bölgede kalıcı barışın ancak eşitlik, hukuk ve insan onuruna saygı temelinde sağlanabileceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
