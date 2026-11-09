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Bilecik Osmaneli'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüye kesilen ceza 65 bin lira oldu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesinin ardından sürücü ile yolcu arasında çıkan kavgada yapılan araştırmada sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ilgili kanunlara muhalefetten 65 bin lira idari para cezası kesildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 65 bin lira ceza kesildi.

R.E.E'nin (25) kullandığı 11 ADD 754 plakalı motosiklet, Düzmeşe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Daha sonra motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan E.E. (26) arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Yapılan araştırmada sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye ilgili kanunlara muhalefetten 65 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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