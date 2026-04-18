Haberler

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp 10 milyon lirayı dolandırdıkları iddia edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ve dolandırıcılık yöntemleri dikkat çekti.

Bilecik merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtıp M.A.H. ve V.P'yi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda, aynı yöntemle Konya, Kütahya, Isparta, Burdur, Kars ve Denizli'de de 12 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Söz konusu illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda F.E, N.N, R.Ç, A.K, A.B, A.Y, A.Ç, S.Ö. ile T.G.B, yakalandı.

Şüphelilerin banka hesaplarında da yaklaşık 100 milyon liralık para hareketi olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda ayrıca 11 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 bilgisayar kasası, 2 USB bellek, 40 av tüfeği fişeği ile birer dizüstü bilgisayar, dernek üyelik kartı, basın kartı, basın trafik kartı, ajanda ile av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

