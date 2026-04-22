Meslek lisesi öğrencileri eğitim setlerini üretip maliyeti yüzde 40 düşürdü

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elektrik tesisat eğitiminde kullanılacak yeni setleri kendi atölyelerinde üreterek hem maliyetleri düşürdü hem de uygulamalı öğrenme fırsatı buldu. Modern ekipmanlarla eğitim alan öğrenciler, güncel teknolojiye uyum sağladı.

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenleri, eski tip ve sınırlı kullanım imkanı sunan setleri yenilemek amacıyla Eylül 2025'te çalışma başlattı. Bu kapsamda setlerin okul bünyesinde üretilmesine karar verildi.

Bilişim Teknolojileri ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanlarının da desteğiyle tasarlanan 8 eğitim seti, öğrencilerin katkısıyla yaklaşık 2 ayda atölyelerde üretildi. Kasım 2025'te kullanıma alınan setler, piyasaya göre yüzde 40 daha düşük maliyetle hazırlandı.

Aynı anda 4 kişinin çalışabildiği, kapı otomatiği, zil sistemi, sensörler, sayaçlar ve sigorta kutuları gibi elektrik tesisatına ait ekipmanların yer aldığı setlerde, öğrenciler uygulama yaparak tesisat şemalarını birebir inceleme fırsatı buluyor.

"Eğitim setlerimizi güncelledik"

Okul Müdürü Cebrail Avcı, AA muhabirine, öğrencilerin öncesinde eski tip setlerde öğrenim gördüklerini söyledi.

Bu durumun güncel ekipmanların kullanılmasında zorluklara sebep olduğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Öğrenciler artık daha modern şekilde yeni teknolojiye uyum sağlayabiliyor. Her alanda teknolojik değişimler oluyor. Bu sebeple bizlerin de güncelliğimizi korumamız gerekiyor. Biz de bu anlamda eğitim setlerimizi güncelledik. Bunları öğrencilerin üretmesi kendileri için güzel bir deneyim oldu."

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Atölye Şefi İdris Aydın da öğrencileri donanımlı şekilde mezun etmek istediklerini dile getirdi.

Eski eğitim setlerinde zorlandıklarını belirten Aydın, "Artık öğrencilerimiz şemasına göre dolaptan malzemesini alıyor ve setler üzerinde çalıştırıyor. Her türlü elektronik parça burada var. Öğrenciler bunları yerleştirdikten sonra birlikte kontrol ediyoruz." dedi.

Aydın, setleri isteğe göre diğer okullar için de üretebileceklerini kaydetti.

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 9. sınıf öğrencisi Eymen Kaya ise setler sayesinde daha verimli eğitim alabildiklerini, üretim sürecinde tesisat şeması oluşturmayı da öğrendiklerini aktardı.

Kaya'nın sınıf arkadaşı Enes Baş da normal şartlarda duvar içinde kalan tesisatları setler üzerinde görebildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
