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Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazıda 2 şüpheli jandarma baskınıyla suçüstü yakalandı

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Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazıda 2 şüpheli jandarma baskınıyla suçüstü yakalandı
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Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazı ihbarını değerlendiren jandarma, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında yer altı görüntüleme cihazları, dedektör ve çok sayıda ekipman ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, S.K. ile E.G'yi, kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüphelilerin yanında yer altı görüntüleme cihazları, dedektör ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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