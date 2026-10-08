Bilecik Gölpazarı'nda kaçak kazıda 2 şüpheli jandarma baskınıyla suçüstü yakalandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, S.K. ile E.G'yi, kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüphelilerin yanında yer altı görüntüleme cihazları, dedektör ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA