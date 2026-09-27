Bilecik Gölpazarı'nda ev yangınında baba ve kızı yaşamını yitirdi

Bilecik Gölpazarı'nda ev yangınında baba ve kızı yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Gölpazarı'nda Kurşunlu köyündeki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi. Baba ile kızının cenazeleri otopsi için hastaneye götürüldü; babanın eşi ise yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.
Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.