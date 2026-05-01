Bilbilan Yaylası'nda kar manzarası

ARTVİN ve Ardahan sınırındaki 2 bin 700 rakımlı Bilbilan Yaylası'nda yoğun karla ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Artvin ile Ardahan'ı Ardanuç ilçesi üzerinden birbirine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yüksekteki Bilbilan Yaylası'na karla mücadele çalışmaları sürerken, doğanın beyaz örtüyle kaplanması seyirlik manzaralar oluşturdu. Nisan ayı sonunda yoğun kar alan yaylada yer yer 2 metreyi aşan kar birikintileri dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde karla kaplı yollar ve tamamen beyaza bürünen yayla net şekilde görülürken, bölgenin sert kış şartları da bir kez daha gözler önüne serildi.

