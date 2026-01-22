Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erdoğan, "Genç muhalif olmayı sever, genç için muhalif olmak havalıdır. Hep birlikte dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz? Gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan'ın açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri damga vurdu.
BİLAL ERDOĞAN: MUHALİF OLMAK HAVALIDIR
Gençlerin muhalif olmayı sevdiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalif olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Genç, muhalif olmayı sever. Muhalif olmak havalıdır. İktidara da muhalif olmak istiyor onu da anlıyorum
"TAYYİP ERDOĞAN DA MUHALİF"
Ama dünyadaki kokuşmuş düzene muhalif bir iktidar varsa, Türkiye'de hep birlikte o dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz?
Onun için gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif."