Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan'ın açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri damga vurdu.

BİLAL ERDOĞAN: MUHALİF OLMAK HAVALIDIR

Gençlerin muhalif olmayı sevdiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalif olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Genç, muhalif olmayı sever. Muhalif olmak havalıdır. İktidara da muhalif olmak istiyor onu da anlıyorum

"TAYYİP ERDOĞAN DA MUHALİF"

Ama dünyadaki kokuşmuş düzene muhalif bir iktidar varsa, Türkiye'de hep birlikte o dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz?

Onun için gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif."