Haberler

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif Haber Videosunu İzle
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erdoğan, "Genç muhalif olmayı sever, genç için muhalif olmak havalıdır. Hep birlikte dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz? Gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif." ifadelerini kullandı.

  • Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki bozuk düzene muhalif olduğunu söyledi.
  • Bilal Erdoğan, gençlerin muhalif olmayı sevdiğini ve muhalif olmanın havalı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan'ın açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri damga vurdu.

BİLAL ERDOĞAN: MUHALİF OLMAK HAVALIDIR

Gençlerin muhalif olmayı sevdiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalif olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Genç, muhalif olmayı sever. Muhalif olmak havalıdır. İktidara da muhalif olmak istiyor onu da anlıyorum

"TAYYİP ERDOĞAN DA MUHALİF"

Ama dünyadaki kokuşmuş düzene muhalif bir iktidar varsa, Türkiye'de hep birlikte o dünyanın bozuk düzenine muhalif olmayı gençlerimize öğretemez miyiz?

Onun için gençliğe diyeceğiz ki muhalif mi olacaksın? Tayyip Erdoğan da muhalif. Dünyadaki bozuk düzene muhalif."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Rakam arttı! Galatasaray'dan Oulai için yeni teklif

Rakam arttı! Galatasaray'dan Oulai için yeni teklif
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?