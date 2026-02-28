Haberler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'deki Türk derneklerini ziyaret etti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Köln'de Türk derneklerinin genel merkezlerini ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Almanya'nın Köln kentinde Türk derneklerinin genel merkezlerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus ile Almanya temasları çerçevesinde Köln'de bulunan Bilal Erdoğan, Türk derneklerinin genel başkanlarıyla görüştü.

Köln'deki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, UID Genel Başkanı Kenan Aslan tarafından karşılandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ni de ziyaret eden Erdoğan, DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan ile görüşmesinin ardından Köln'ün simgelerinden biri haline gelen Köln Merkez Camisi'nde namaz kıldı.

Daha sonra Köln'deki İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ile görüştü.

Avrupa Türk İslam Birliği'nin (ATİB) Köln'deki genel merkezini ziyaret eden Erdoğan, ATİB Genel Başkanı Alipaşa Akbaş ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
