Bihar'da Seller 1,7 Milyon Kişiyi Etkiledi

YENİ DELHİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde devam eden sellerden 1,7 milyondan fazla kişi olumsuz etkilendi.

Yetkililerin salı günü yaptıkları açıklamaya göre başkent Patna da dahil olmak üzere eyaletin 10 bölgesinde sel baskınları meydana geldi.

Eyalette etkili olan şiddetli yağışlar, nehirlerdeki su seviyelerinin yükselmesine ve alçak bölgelerde ciddi su baskınları yaşanmasına neden oldu.