Bihar'da Büyücülük İddiası: 5 Kişi Yakılarak Öldürüldü

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir köyde, aynı aileden 5 kişi büyücülük yaptıkları şüphesiyle yakılarak öldürüldü. Olayla ilgili en az 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

YENİ DELHİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletindeki bir köyde aynı aileden 5 kişi büyücülük yaptıkları şüphesiyle yakılarak öldürüldü.

Yerel polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay, pazartesi günü eyaletin Purnia bölgesine bağlı bir köyde meydana geldi.

Olaya karıştığı iddia edilen en az 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, çoğu köy sakininin eyalet genelinde büyük infial yaratan bu korkunç suça doğrudan veya dolaylı olarak karışmış olabileceğini ifade ediyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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