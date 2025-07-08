Bihar'da Büyücülük İddiası: 5 Kişi Yakılarak Öldürüldü
Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir köyde, aynı aileden 5 kişi büyücülük yaptıkları şüphesiyle yakılarak öldürüldü. Olayla ilgili en az 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
YENİ DELHİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletindeki bir köyde aynı aileden 5 kişi büyücülük yaptıkları şüphesiyle yakılarak öldürüldü.
Yerel polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay, pazartesi günü eyaletin Purnia bölgesine bağlı bir köyde meydana geldi.
Olaya karıştığı iddia edilen en az 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, çoğu köy sakininin eyalet genelinde büyük infial yaratan bu korkunç suça doğrudan veya dolaylı olarak karışmış olabileceğini ifade ediyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel