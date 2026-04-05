Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (BİSEV) 2026 yılı mütevelli heyeti olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 80 üyenin katılımıyla düzenlenen genel kurulda, divan başkanlığını BİSEV mütevellisi Cahit Kırıcı yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Kırıcı, katılımcılara teşekkür ederek birlik mesajı verdi. Yönetim kurulu ile mütevelli heyetinin daha sık bir araya gelmesi gerektiğini belirten Kırıcı, "Kenetlenmeye ihtiyacımız var. El ele verirsek Biga'daki huzurevini marka haline getiririz. Hepinizin bu vakfa çok büyük hizmetler verdiğinize ve vereceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından BİSEV vakıf yönetim kurulu ve vakıf iktisadi işletmesinin 2025 yılı faaliyet ile denetleme raporları okunarak ibra edildi. Toplantıda 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait çalışma programları ve bütçe görüşülerek karara bağlandı. Kurum avukatı Arda Bozkurt'un üyeleri bilgilendirmesinin ardından, yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda BİSEV Yönetim Kuruluna Servet Bayram, Bahattin Çetin, Mehmet Demirkol, Müjgan Ergüven, Sema Tekeli, Taner Kömürcü, Ali Aksoy, İpek Karluk ve Esin Apuhan seçildi. Vakıf ve iktisadi işletmenin denetim kurulu üyeliklerine ise İsmail Işık, Ersoy Akyıl ve Fahrettin Deniz getirildi.