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Biga'da Sağanak, Dolu ve Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu

Biga'da Sağanak, Dolu ve Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar suyla dolarken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

BİGA'DA DA ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de Gelibolu'nun ardından Biga ilçesinde de saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken,o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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