Biga'da Sağanak, Dolu ve Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu

BİGA'DA DA ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de Gelibolu'nun ardından Biga ilçesinde de saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken,o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,