Biga'da lise öğrencileri trafik kurallarına yönelik çalışma yaptı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri, yaya geçidinde sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, yayalara yol verme, emniyet kemeri ve kask kullanımı gibi konularda uyarılarda bulunuldu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri, okul önündeki yaya geçidinde sürücülere yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık trafik ekiplerinin de eşlik ettiği öğrenciler, yaya geçidinde sürücüleri durdurdu.
Öğrenciler, yayalara yol verilmesi, emniyet kemeri ve kask kullanımı ile trafik ışıkları konularında uyarılarda bulundu.
Trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığı çalışma kapsamında sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Tunç