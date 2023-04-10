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Biga'da kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Biga'da kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpma sonucu 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpma sonucu 1 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Kulup idaresindeki 17 KA 601 plakalı otomobil, Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Kazada, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Kulup, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Kıbrıs Güncel Haberler

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