Biga'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucunda kapanan köy yolları, İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla trafiğe açıldı. Sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Işıkeli ve Arabaalan köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Biga İlçe Özel İdare ekipleri, bölgede iş makineleriyle yaptıkları kar küreme ve yol açma çalışmaları sonucu yolları temizleyerek trafiğe açtı.

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ekiplerce açıldığı belirtildi.

Sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı sebebiyle vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmalarını, kış lastiği kullanmalarını, trafik işareti ve levhalarına dikkat ederek yolculuk yapmalarını önemle rica ederiz. Gece yaşanabilecek don olaylarına karşı sürücülerimizin dikkatli olması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Güncel
