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Biga'da orman gönüllülerine kıyafet teslimi yapıldı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, geçen yıl aldıkları eğitimle iki orman yangınında gönüllü görev alan dernek üyelerine kıyafetleri törenle teslim edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Doğa Aktiviteleri Derneği ve Biga 17 Adventure üyelerine kıyafetleri teslim edildi.

Geçen yıl aldıkları eğitimin ardından bölgede meydana gelen iki orman yangınında gönüllü olarak görev alan dernek üyeleri için Biga Nilüfer Gölü Tesisleri'nde program düzenlendi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga 17 Adventure Başkanı ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sedat Çakır ve Biga Orman İşletme Müdürü Semih Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, gönüllülere kıyafetleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
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