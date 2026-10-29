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Biga'da etkili sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, bir vatandaş suya olta attı

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Biga'da etkili sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, bir vatandaş suya olta attı
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Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Çanakkale'de artan sağanak, Biga'da hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet, Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaşın suya olta attığı anlar kaydedildi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Çanakkale'de sağanak yağış dün etkisini arttırdı. Yağış bugün Biga ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Cumhuriyet, Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Öte yandan bir vatandaşın göle dönen sokakta suya olta attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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