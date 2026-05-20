Biga'da halk eğitimi merkezinden bebeklere kıyafet desteği

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticileri tarafından dikilen bebek kıyafetleri, Biga Devlet Hastanesine teslim edildi.

Biga Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursiyerlerin ve usta öğreticilerin özenle diktiği kıyafetler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hastane yetkililerine verildi.

Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Ali Dur, üretmenin yanı sıra toplumsal fayda sağlamanın kurumun temel vizyonlarından biri olduğunu söyledi.

Dur, kurslarda sadece mesleki eğitim vermekle kalmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda toplumsal duyarlılığı ve yardımlaşma bilincini de pekiştiriyoruz. Kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru ile hazırladığı bu kıyafetlerin, hastanemizde doğan minik yavrularımızı saracak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve iş birlikleri için Biga Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür ederiz."

Biga Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Kadir Beyaz ile Sağlık Hizmetleri Müdürü Deniz Özcan da ziyaretten ve anlamlı bağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.