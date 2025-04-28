Biga'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 7 kişi yaralandı.

Çanakkale-Biga kara yolunun Savaştepe kavşağında, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile gelen ihbar üzerine hasta almaya giden Biga 112 Sağlık ekibini taşıyan ambulans çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Devrilen ambulansın içinde sıkışan yaralı sağlık çalışanları S.Y, R.M, H.A, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan otomobildeki 4 kişi de hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.