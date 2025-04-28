Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, mahsur kalanlar var!

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar

Biga'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Biga'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 7 kişi yaralandı.

Çanakkale-Biga kara yolunun Savaştepe kavşağında, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile gelen ihbar üzerine hasta almaya giden Biga 112 Sağlık ekibini taşıyan ambulans çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Devrilen ambulansın içinde sıkışan yaralı sağlık çalışanları S.Y, R.M, H.A, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan otomobildeki 4 kişi de hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.