Haberler

Biga'da "Lysistrata" oyununu sahneledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosu tarafından sahnelenen Antik Yunan komedya yazarı Aristophanes'in 'Lysistrata' oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Yönetmen Murat Gülcen, oyunun 2500 yıllık bir metin olmasına rağmen güncelliğini koruduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Lysistrata" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Biga Belediyesi bünyesinde 2024 yılında kurulan ve Murat Gülcen'in yönetmenliğini üstlendiği tiyatro topluluğu, Antik Yunan komedya yazarı Aristophanes'in klasik eseri "Lysistrata"yı sahneye koydu.

Peloponez Savaşları döneminde geçen, kadınların barışı sağlamak adına giriştikleri mücadeleyi konu alan oyun, izleyicilerden ilgi gördü.

Yönetmen Murat Gülcen, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunun 2 bin 500 yıllık bir metin olmasına rağmen güncelliğini koruduğunu belirtti.

Amaçlarının iyi oyunları halka ücretsiz ulaştırmak olduğunu ifade eden Gülcen, şunları kaydetti:

"Bir sanat eseri üretme süreçlerinin her bir sancısına tanıklık eden ve sonunda profesyonel bir oyun ortaya koyan tüm gönüllü oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye çapında tiyatrolar ve belediyeler arası bir dayanışma başlatmayı ve tüm Türkiye'de iyi oyunları ücretsiz bir şekilde halka ulaştırmayı planlıyoruz. Emek, dünyanın en güzel şiiridir."

Biga, Çan ve Bayramiç ilçeleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) sahnelerinde gösterimi yapılan oyunun, yeni sezonda farklı şehirlerde de sahnelenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı