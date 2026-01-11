Biga'da "Lysistrata" oyununu sahneledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Lysistrata" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Biga Belediyesi bünyesinde 2024 yılında kurulan ve Murat Gülcen'in yönetmenliğini üstlendiği tiyatro topluluğu, Antik Yunan komedya yazarı Aristophanes'in klasik eseri "Lysistrata"yı sahneye koydu.

Peloponez Savaşları döneminde geçen, kadınların barışı sağlamak adına giriştikleri mücadeleyi konu alan oyun, izleyicilerden ilgi gördü.

Yönetmen Murat Gülcen, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunun 2 bin 500 yıllık bir metin olmasına rağmen güncelliğini koruduğunu belirtti.

Amaçlarının iyi oyunları halka ücretsiz ulaştırmak olduğunu ifade eden Gülcen, şunları kaydetti:

"Bir sanat eseri üretme süreçlerinin her bir sancısına tanıklık eden ve sonunda profesyonel bir oyun ortaya koyan tüm gönüllü oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye çapında tiyatrolar ve belediyeler arası bir dayanışma başlatmayı ve tüm Türkiye'de iyi oyunları ücretsiz bir şekilde halka ulaştırmayı planlıyoruz. Emek, dünyanın en güzel şiiridir."

Biga, Çan ve Bayramiç ilçeleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) sahnelerinde gösterimi yapılan oyunun, yeni sezonda farklı şehirlerde de sahnelenmesinin hedeflendiği bildirildi.