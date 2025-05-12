BİFO'dan Yüzyılın Yankıları Konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 15 Mayıs'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde "Yüzyılın Yankıları" başlıklı konser verecek.

BİFO'dan yapılan açıklamaya göre, Carlo Tenan yönetimindeki orkestra, 2024/2025 sezonu kapanış konserinde, keman virtüözü Ziyu He ile aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde, Richard Wagner, Gustav Mahler, William Walton ve Benjamin Britten'in eserlerinden oluşan bir repertuvara yer verilecek.