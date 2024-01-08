ABD Başkanı Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi için ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi.

ABD BAŞKANI KİLİSEDE PROTESTO EDİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Mother Emanuel Ame Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca "Ateşkes şimdi" sloganı attı.

"İSRAİL HÜKÜMETİYLE SESSİZCE ÇALIŞIYORUM"

Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum." dedi. Bunun üzerine kilisedeki katılımcılardan birinin Biden'a, "Sen iyi bir adamsın" demesinin ardından kalabalık "Dört yıl daha" sloganı attı.