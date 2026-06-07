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Şanlıurfa'da biçerdöverden düşen sürücü öldü

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hareket halindeki biçerdöverden dengesini kaybederek düşen Ekrem Arslan (44) hayatını kaybetti.

???????Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kullandığı biçerdöverden düşen kişi hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi kırsalında ekin biçen Ekrem Arslan (44), hareket halindeki biçerdöverden dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından biçerdöverin altından çıkarılan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Arslan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
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