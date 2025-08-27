Bıçaklı Saldırı: İnşaat Ustası Ağır Yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde inşaat ustası H.Y, aracına bindiği sırada yanında çalışan yabancı uyruklu kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri H.Y'yi hastaneye kaldırdı, saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde aracına bindiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde inşaat ustası H.Y, aracına bindiği sırada yanında çalışan yabancı uyruklu kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.Y. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel