Biarritz'de göstericilerle polis arasında arbede çıktı, 8 polis yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın güneyindeki Biarritz kentinde Canon Français firmasının düzenlediği resepsiyona karşı çıkan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, kendilerine cisim fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti; olaylarda biri ağır 8 polis yaralandı.
Fransa'nın güneyindeki Biarritz kentinde düzenlenen bir resepsiyona karşı çıkan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 30 sendika, dernek ve topluluğun çağrısıyla yüzlerce kişi, Biarritz'de Canon Français firmasının düzenlediği yemekli resepsiyona karşı toplandı.
Aşırı sağa yakın olmakla suçladıkları söz konusu firmaya tepkilerini dile getiren göstericiler, davetlilerin resepsiyonun yapılacağı salona ulaşmasını engellemeye çalıştı.
Gerilimin arttığı alanda, göstericiler, polisler ve davetliler arasında arbede yaşandı.
Polisler, kendilerine farklı cisimler fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Çıkan olaylar sırasında biri ağır, 8 polis yaralandı.