Şırnak-Beytüşşebap'ta dereler taştı; köprüler yıkıldı, araçlar suya kapıldı

'TÜM KURUMLARIMIZ SAHADA'

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Beytüşşebap'taki taşkınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde sağanak sonrası yaşanan taşkın sonrası tüm kurumların sahada çalışmalarını yürüttüğü belirtilerek, "İlimiz Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'na giden bölgede çok yüksek kar birikintisi mevcut olması nedeniyle; yüksek tepelerden düşen kar çığı kalın bir set gibi yağmur sularının önünü kapatmasına neden oldu. Gece bastıran yağmurun da etkisi ile kar çığı ile beraber arkasındaki birikinti birden yüksek debi ile büyük kayaları sürükleyerek ilçe merkezine doğru akmaya başlandı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bu menfur afet olayı nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın valimizin başkanlığı ve ilçe kaymakamı koordinesinde, AFAD, Belediye, İl Özel idaresi, DSİ başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları sahada çalışmalarını yürütmektedir" denildi.

Haber ve kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı