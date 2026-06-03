Beytüşşebap Kaymakamlığı "KBRN saldırısı" iddiasını yalanladı

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı, devriye personeline yönelik "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) saldırı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden 1 Haziran'da Beytüşşebap ilçesi dağlık alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında sözde bir "KBRN/Şüpheli Biyolojik Saldırı" olayının meydana geldiğine ilişkin içerikler paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemelerde paylaşımda belirtilen olayın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hiç meydana gelmediği, konuya ilişkin herhangi bir ihbar, adli vaka, güvenlik olayı KBRN vakası veya sağlık tedbiri kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Paylaşımda yer alan devriye personeline saldırı, personelin ısırılarak yaralanması, şüpheli biyolojik ajan enfeksiyonu, karantina uygulaması ve KBRN ekiplerinin sevki gibi hususların tamamı asılsız ve gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.