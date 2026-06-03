Haberler

Beytüşşebap Kaymakamlığı "KBRN saldırısı" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı, sosyal medyada yer alan devriye personeline yönelik KBRN saldırısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, olayın hiç yaşanmadığını duyurdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı, devriye personeline yönelik "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) saldırı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden 1 Haziran'da Beytüşşebap ilçesi dağlık alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında sözde bir "KBRN/Şüpheli Biyolojik Saldırı" olayının meydana geldiğine ilişkin içerikler paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemelerde paylaşımda belirtilen olayın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hiç meydana gelmediği, konuya ilişkin herhangi bir ihbar, adli vaka, güvenlik olayı KBRN vakası veya sağlık tedbiri kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Paylaşımda yer alan devriye personeline saldırı, personelin ısırılarak yaralanması, şüpheli biyolojik ajan enfeksiyonu, karantina uygulaması ve KBRN ekiplerinin sevki gibi hususların tamamı asılsız ve gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Bülent Bey bu nedir?

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!