Beytüşşebap beyaz örtüyle kaplandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Yer yer kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. İlçe genelinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

Beytüşşebap'taki yoğun kar yağışıyla birlikte ilçedeki vadiler, kayalıklar ve dağlık bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar manzaraları oluştu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu olması, buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

