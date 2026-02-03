Haberler

Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları ağıla düştü: 20 hayvan öldü

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yamaçlardan kopan kaya parçaları bir ağıla düştü. Olayda 20 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sağanak sonucu ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları Halil Adıyaman'a ait ağıla düştü. Ağılda bulunan 20 küçükbaş hayvan öldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla kaya parçaları ile sağ ve ölen hayvanlar ağıldan çıkarıldı.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
