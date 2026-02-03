Haberler

Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü ağıldaki 20 hayvan telef oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları bir ağıla düşerek büyük zarara yol açtı. Ağıldaki 20 küçükbaş hayvan telef oldu ve bu durum ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sağanak sonucu ilçenin Ayvalık köyünde ise akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Halil Adıyaman'a ait ağıla düştü.

Ağıldaki küçükbaş hayvanlardan 20'si telef oldu.

Kaynak: AA / Fadıl Aslan - Güncel
