Üye Girişi
Haberler

Beytüşşebap'ta hayvanlar kar üstünde yemleniyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde besiciler, yaz ayında topladıkları saman ve meşe yapraklarını kış ayında kar üstünde hayvanlara veriyor.

Beytüşşebap'ta hayvanlar kar üstünde yemleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde besiciler, yaz ayında topladıkları saman ve meşe yapraklarını kış ayında kar üstünde hayvanlara veriyor.

İlçede kış ayı yoğun kar yağı altında geçiyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yaz ve sonbahar aylarında topladıkları meşe yaprakları ve samanları kış aylarında aç kalan hayvanlarına yem olarak veriyor. 5 ay boyunca çetin geçen kışta besiciler, çadır ve brandalar altında muhafaza ettikleri yemleri kış ayları gelince kar üstünde hayvanlara yem olarak veriyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde karda hayvanlarına yem veren besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Besicilerden Nuri Uçkan, 42 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve kışın çok sert geçtiğini söyledi. Yazın topladıkları saman ve meşe yapraklarını kış aylarında hayvanlara yem olarak verdiklerini kaydeden Uçkan, bölge halkının bu işle uğraştığı ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Şırnak Tarım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

B ehliyet 125 cc yasası yürürlüğe girdi mi? Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title