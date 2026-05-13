Şırnak'ta Sağanak ve Karların Eritmesi Sonucu Dereler Taştı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak ve karların erimesi sonucu debileri artan dereler taştı. İlçede 2 köprü yıkıldı, araçlar suya kapıldı, bazı evler tahliye edildi.

Beytüşşebap ilçesinde etkili sağanak ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu dereler taştı. Karşıyaka ve Atatürk mahallelerinde 2 köprü yıkıldı. Bazı araçlar sel sularına kapıldı. Bahçe ve tarım alanları da zarar gördü. Bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, riskli bölgelerdeki evleri boşaltarak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirdi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı