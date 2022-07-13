BEYTÜLLAHİM - İsrail insan hakları örgütü BTselem'den "İsrail apartheid rejimi" kampanyası ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü Beytüllahim'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde, kentin caddelerine İngilizce olarak "Sayın başkan bu apartheid." yazılı pankartlar asıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü Beytüllahim'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde, kentin caddelerine İngilizce olarak "Sayın başkan bu apartheid." yazılı pankartlar asıldı. İsrail insan hakları örgütü, İşgal Altındaki Topraklarda İnsan Hakları İsrail Bilgi Merkezi (BTselem), ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti öncesinde Batı Şeria'da kampanya başlattı. BTselem aktivistleri, Batı Şeria'da ABD Başkan'ı Biden'ın ziyaret etmesi beklenen Beytüllahim bölgesindeki binalara ve billboardlara "Sayın Başkan bu apartheid" yazılı afişler astı. AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Beytüllahim İsrail Güncel Haberler

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